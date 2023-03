Futebol: Senegal venceu CAN Sub-20

Futebol

O Senegal venceu o CAN Sub-20 masculino, derrotando na final a Gâmbia por 2-0, e arrecadando o troféu da prova.

O Campeonato Africano das Nações Sub-20 decorreu no Egipto, e o vencedor foi o Senegal que junta assim o CAN Sub-20 ao CAN 2021 e ao CHAN 2023, as três principais provas do continente africano.

Senegal, vencedor sem oposição

Na fase de eliminação directa, os senegaleses eliminaram o Benim por 1-0 nos quartos, depois foi a vez da Tunísia por 3-0 nas meias-finais e por fim a Gâmbia na final por 2-0.

Os tentos na final foram apontados pelo avançado Mame Faye e pelo defesa Mamadou Lamine Camará.

O Senegal apurou-se para o Mundial da categoria que vai decorrer na Indonésia de 20 de Maio a 11 de Junho de 2023.

De notar que os quatro semi-finalistas carimbaram o passaporte para o Campeonato do Mundo: Senegal, vencedor, Gâmbia, vice-campeão, Nigéria que arrecadou o terceiro lugar frente à Tunísia por 1-0. Os tunisinos também alcançaram o apuramento.

Moçambique eliminado na fase de grupos

A Selecção moçambicana foi eliminada na primeira fase da prova. Moçambique integrou o Grupo A e terminou no quarto lugar com apenas um ponto.

No primeiro jogo, no Cairo, os moçambicanos empataram sem golos frente à Selecção anfitriã, o Egipto.

Nos dois jogos seguintes a selecção moçambicana acabou por sofrer duas derrotas: 0-3 frente ao Senegal e 0-2 frente à Nigéria.

Moçambique era a única nação lusófona apurada para a fase final do torneio sub-20 masculino.

Troféu do CAN Sub-20. © Cortesia CAF

