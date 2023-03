Eleições locais 3 semanas depois de presidenciais contestadas na Nigéria

Nigéria

Três semanas depois de presidenciais contestadas em que foi levado ao poder Bola Tinubu, o candidato do partido que controla do país, o país foi hoje novamente chamado às urnas para eleger desta vez os seus governadores e representantes nas assembleias locais.

Depois da vitória contestada de Bola Tinubu, candidato do poder, nas presidenciais de 25 de Fevereiro, a população da Nigéria elege hoje mais de 900 representantes das assembleias locais, assim como os governadores de 28 dos 36 Estados do país, eleições parciais devendo ser organizadas noutros estados em datas posteriores.

Apesar de serem eleições locais, não deixam de ser particularmente importantes tendo em conta que certos Estados da Nigéria têm orçamentos superiores aos de outras nações do continente.

Este escrutínio serve igualmente de barómetro do equilíbrio de forças, analistas acreditando que certos pontos do país afectos ao partido no poder poderiam mudar de cor política.

Tal é caso, por exemplo, em Lagos, capital económica da Nigéria, onde Babajide Sanwo-Olu, candidato do partido no poder (APC), frequentemente qualificado de fantoche de Bola Tinubu, disputa um segundo mandado frente a Gbadebo Rhodes-Vivour, do Partido Trabalhista, e Olajide Adediran, do PDP, segundo partido do país.

No estado de Rivers, no Sul, assim como em Kano, no norte, antevêem-se igualmente lutas renhidas, sendo que o estado de Adamawa, no nordeste, poderia eleger hoje a sua primeira mulher governadora.

Nestas eleições, a participação deveria ser analisada com particular atenção, depois das presidenciais em que Bola Tinubu venceu com quase 9 milhões de votos contra quase 7 milhões para Atiku Abubakar do PDP, e um pouco mais de 6 milhões para Peter Obi do Partido Trabalhista, também na oposição.

Estas eleições foram marcadas por uma série de graves falhas técnicas e numerosos atrasos na transmissão electrónica dos resultados, levando vários quadrantes da sociedade, nomeadamente a oposição, a denunciar fraudes.

