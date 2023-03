Senegal

Senegal: Macky Sall quer “preservar a ordem pública”, intelectuais pedem direitos e justiça

Confrontos entre apoiantes de Ousmane Sonko e as forças policiais. Dacar, 16 de Março de 2023. REUTERS - ZOHRA BENSEMRA

Texto por: Cristiana Soares com AFP 1 min

Desde o dia 16 de Março que o Senegal vive episódios de contestação e violência. Os incidentes começaram no dia previsto para o início do julgamento por difamação contra o opositor Ousmane Sonko. O Presidente do país pede ao Governo medidas para “preservar a ordem pública”. Por seu lado, um conjunto de intelectuais senegaleses apontam o dedo ao chefe de Estado por "violação de direitos” e "instrumentalização da justiça”.