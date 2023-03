Ruanda: Paul Rusesabagina foi posto em liberdade

Ruanda

Paul Rusesabagina, forte opositor do regime de Paul Kagame e que inspirou o filme "Hotel Ruanda”, foi posto em liberdade esta sexta-feira, 24 de Março, depois de ter passado 900 dias na prisão.

O anúncio foi feito pelo executivo ruandês depois de várias sessões diplomáticas com os Estados Unidos, onde Paul Rusesabagina também tem residência. O forte opositor ao regime de Paul Kagame viu a pena de prisão de 25 anos ser comutada, depois de ter passado 900 dias na prisão. Outros 19 co-réus também viram as sentenças comutadas.

Todavia, o porta-voz do governo ruandês, Yolande Makolo, explicou que segundo a lei ruandesa a comutação da condenação “não garante nem extingue a sentença”. Também o Ministro da Justiça, Emmanuel Ugirashebuja, reiterou que “se qualquer cidadão, com condenações anteriores, voltar a prevaricar, poderá ver a comutação da pena revogada e o resto da pena de prisão terá de ser cumprida”.

Rusesabagina condenado em 2021

Paul Rusesabagina foi condenado em 2021 por ter, alegadamente, ligações a uma organização que se opõe ao presidente do Ruanda. Acusações negadas pelo empresário que se recusou a ir a um julgamento que muitos dos apoiantes apelidaram de “farsa”. Na altura, os Estados Unidos consideraram que a detenção de Paul Rusesabagina era incorreta, nomeadamente pelas poucas garantias dadas pelo sistema judicial do Ruanda.

A decisão de libertar o opositor ruandês já foi saudada pelo Presidente dos Estados Unidos que agradeceu aos governos do Ruanda e do Qatar. A Bélgica também saudou "a decisão do governo ruandês conceder a Paul Rusesabagina uma sentença reduzida".

"Esperamos que ele se possa reunir o mais rapidamente possível com sua família", disse o ministro das Relações Exteriores da Bélgica, Hadja Lahbib, em comunicado.

De acordo com o Ministério da Justiça, o empresário vai viajar para o Qatar para se juntar à família, seguindo depois para os Estados Unidos.

Paul Rusesabagina é considerado um herói no Ruanda, tendo a sua história dado origem ao filme “Hotel Ruanda, quando, em 1994, salvou várias pessoas no seu hotel durante o genocídio que teve lugar naquele país.

