CAN 2024: Guiné-Bissau venceu a Nigéria, única vitória lusófona

A Guiné-Bissau e a Nigéria estão no mesmo grupo na fase de apuramento para o CAN 2023. Imagem de Arquivo.

A fase de qualificação para o CAN de futebol, o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim, prossegue esta semana. Os cinco países lusófonos entram em campo com hipóteses de alcançar o apuramento para a prova continental.

No Grupo A, a Guiné-Bissau venceu por 0-1 a Nigéria, em Abuja, num agrupamento liderado pelos guineenses com sete pontos à frente dos nigerianos com 6 pontos após as três primeiras jornadas. Ainda neste grupo, São Tomé e Príncipe empatou a duas bolas frente à Serra Leoa, a 22 de Março, mas os são-tomenses perderam por 0-2 frente à Serra Leoa a 26 de Março, num duplo confronto. A Serra Leoa está no terceiro lugar com cinco lugares, enquanto São Tomé e Príncipe ocupa a quarta e última posição com um ponto.

No Grupo B, Cabo Verde, que ocupa o segundo lugar com 4 pontos, empatou sem golos frente a Essuatíni, que tem apenas dois pontos, num agrupamento liderado pelo Burkina Faso com nove pontos. O Burkina Faso derrotou o Togo por 1-0.

No Grupo L, Moçambique, segundo com quatro pontos, perdeu por 5-1 frente ao Senegal, líder do agrupamento com nove pontos e campeão africano em título.

Por fim, no Grupo E, Angola partilha o segundo lugar com o República Centro-Africana com quatro pontos. Na terceira jornada, os angolanos perderam por 1-0 na deslocação ao terreno do Gana, líder do agrupamento com sete pontos.

Recorde-se que os dois primeiros dos 12 grupos de qualificação se apuram para o Campeonato Africano das Nações que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim.

Troféu do Campeonato Africano das Nações de futebol. © AFP - GABRIEL BOUYS

