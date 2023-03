Senegal

Senegal: Ousmane Songo poderia ainda disputar eleições presidenciais

Ousmane Sonko, líder da oposição senegalesa, em Dacar a 14 de Março de 2023. © JOHN WESSELS - AFP

Texto por: Miguel Martins 3 min

Dacar – A justiça do Senegal condenou o opositor Ousmane Sonko a dois meses de cadeia com pena suspensa num caso de difamação contra o ministro do turismo. Sonko, terceiro candidato mais votado nas eleições presidenciais de 2019 não compareceu perante o tribunal nesta sexta-feira, 30 de Março. Ele que se arriscava a ficar de fora do escrutínio de Fevereiro de 2024, manter-se-ia, por ora, na corrida rumo à chefia do Estado.