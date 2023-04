Cabo Verde: PR adia debate sobre abolição do serviço militar obrigatório

Cabo Verde / Forças Armadas

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva afirma que este não é o momento para se fazer o debate sobre abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde. Ideia partilhada também pelo Presidente da República, José Maria Neves que defende uma avaliação serena e que sejam levadas em conta todas as opiniões, mas no momento próprio.

O chefe de estado cabo-verdiano, José Maria Neves, que por inerência é comandante supremo das Forças Armadas, em declarações à rádio televisão cabo-verdiana, a partir dos Estados Unidos, pediu que a questão do serviço militar obrigatório em Cabo Verde não seja discutida a quente e que no momento próprio, o debate seja sereno e levada em conta as diferentes opiniões.

“Nós temos de ter a capacidade para ouvir as diferentes reivindicações, as diferentes propostas da sociedade, dos partidos políticos, de personalidades independentes e tomarmos as melhores decisões quanto ao futuro e não discutirmos a quente determinadas questões. Mas, a seu tempo, ter uma perspectiva e eu diria até pré-activa” afirmou o presidente cabo-verdiano.

Por sua vez, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que a reforma das Forças Armadas consta do programa do Governo, mas que este não é o momento para se fazer o debate sobre abolição do serviço militar obrigatório em Cabo Verde.

“Está no programa do Governo, mas não é o momento de fazer essas ligações. Não devemos nestes momentos estar a juntar essas coisas para podermos depois com tranquilidade ver aquilo que é necessário fazer relativamente a questões de reforma que não estão ligadas a situações casuísticas, como aquilo que aconteceu” disse o chefe do governo cabo-verdiano.

Ulisses Correia e Silva afirmou ainda que “as Forças Armadas são uma instituição reconhecida no país, é uma instituição útil, faz um trabalho relativamente à garantia da Defesa e defende o país face a situações de protecção civil. Fez um trabalho notório relativamente ao combate à covid-19. Portanto, tem múltiplas funções de defesa do país e dos nossos cidadãos".

Devido ao acidente de viação de domingo passado que matou 8 militares que seguiam para combater o incêndio no parque Natural de Serra Malagueta, várias são as questões levantadas sobre a utilidade do serviço militar obrigatório e multiplicam-se apelos de cidadãos a pedirem a abolição do serviço militar obrigatório no país.

