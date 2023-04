RDC

RDC: 6 homens condenados a prisão perpétua após assassínio de embaixador

Julgamento dos acusados da morte de embaixador italiano decorreu na prisão militar de Ndolo em Kinshasa, na RDC. AFP - ALEXIS HUGUET

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Kinshasa – A justiça da República democrática do Congo condenou hoje seis homens a pena perpétua no caso do assassínio em 2021 do embaixador italiano e de dois colaboradores no leste do país.

Publicidade Continuar a ler Os seis homens escaparam à pena de morte, mas foram todos condenados a prisão perpétua, embora um dentre eles esteja a monte. A defesa já anunciou que vai apresentar recurso, pelo que novo julgamento vai decorrer perante um tribunal militar. O embaixador italiano Luca Attanasio, o respectivo guarda-costas e um motorista do Programa alimentar mundial tinham sido mortalmente baleados a 22 de Fevereiro de 2021 numa embuscada perto de um parque nacional no Kivu Norte, leste do país. O Ministério público alega que o bando criminoso em causa pretenderia raptar o diplomata, por forma a conseguir um resgate de um milhão de euros, sem intenção de matar o embaixador. Os cinco condenados detidos, presos em Janeiro do ano passado, negaram serem eles os executantes, pelo que a defesa sempre pediu a respectiva absolvição, com os réus a denunciarem terem sido torturados.