Angola: apostas desportivas são fenómeno crescente

O fenómeno das apostas desportivas em Luanda é crescente e é visto como uma forma de escapar ao desemprego de muitos jovens, sobretudo agentes promotores de apostas, cujo rendimento diário pode ultrapassar os 100.000 kwanzas (182 euros).

Muitos angolanos sem emprego e com a necessidade de se sustentar; tentam diáriamente a sua sorte em cabines de apostas ou bancadas improvisadas, facilmente visíveis por quem circula em Luanda.

Guilherme de Assunção Benjamim tornou-se agente promotor da operadora Premier Bet e afirma que, com as apostas a aumentar, aumentam também os seus rendimentos.

"É um trabalho que conta com muito esforço e vontade, porque se não tiver vontade para trablhar, não vai mesmo conseguir nesse trabalho, uma vez que tem a ver com o rendimento que você faz. Na minha zona funciona mais de manhã e à tardinha. De manhã com as pessoas que vão para o trabalho. E no horário da tarde, também, quando saem do local de trabalho", explica o promotor de apostas.

Guilherme de Assunção Benjamim, agente promotor da Premier Bet

Quanto ao funcionamento das apostas, Guilherme Benjamim explica: "Por exemplo, num jogo entre Barcelona e o Real Madrid. Queres que saia 2 a 1 no jogo, esse é um resultado exacto. E se sai o mesmo resultado, você tem um valor, mas esse valor varia dependendo da pontuação. Você rendre em função da quantia que se injecta. O mínimo era 100 [kwanzas], mas passou para 150."

Quanto ao seu próprio rendimento, o jovem de 26 anos expõe a lógica: "Os dias em que não há muitos jogos, a tendência é render pouco". Mas com o dinheiro que recebeu, o promotor admite que "ao menos, deu para levar qualquer coisa para casa".

Uma cabine de apostas em Luanda, Angola, 28 de Março. LUSA - AMPE ROGÉRIO

Na sua bancada improvisada na rua Lueji Ankonda, distrito urbano do Sambizanga, Guilherme Benjamin tem uma máquina eletrónica e um rolo de papel para imprimir os ‘tickets’. No final do dia, Guilherme apresenta um relatório das receitas arrecadadas junto do operador.

A gente tenta onde der. De momento foi o que apareceu. Tenho que aguentar com isso.

Em Angola, 26 entidades estão autorizadas a operar nos sectores dos jogos de fortuna e azar, jogos sociais (com as apostas desportivas) e jogos online.

As autoridades angolanas anunciaram que os jogos sociais permitiram arrecadar 10.5 milhões de euros no terceiro trimestre de 2022, ou seja um aumento de 185% em relação ao igual periodo do ano anterior.

