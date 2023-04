Guiné Bissau / Companhia aérea nacional

Guiné-Bissau: Governo anuncia criação da Guiné Bissau Airlines

Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira da Guiné-Bissau. © JB AEROPORTO

Texto por: RFI com Lusa 1 min

Numa primeira fase, a Guiné Bissau Airlines vai ligar Bissau às capitais de Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Senegal e Serra Leoa. Outros destinos incluem Lisboa, Rio de Janeiro e Roma, assim como as cidades santas do Islão, Meca e Medina.