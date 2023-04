Grada Kilomba/Honoris Causa

A artista interdisciplinar portuguesa, com raízes em Angola e São Tomé e Príncipe, Grada Kilomba, voltou este sábado ao ISPA, Instituto Universitário, instituição em Lisboa onde se formou em Psicologia Clínica e Psicanálise, para receber o título de Doutora Honoris Causa.

No seu discurso, Grada Kilomba lembrou o papel do Instituto na sua formação, de que na altura era a única estudante negra, e que foi através de uma professora do ISPA que descobriu a obra do filósofo político Frantz Fanon, que viria a ser fundamental no pensar daquela que é uma das mais internacionais artistas portuguesas.

A função das artes, da ciência e da literatura no questionar também foi realçada pela homenageada.

"O meu trabalho é sempre descrito como o passado. Mas o meu trabalho é acima de tudo o presente e desenhar o futuro. Eu acho que Portugal insiste em viver no passado e ainda não se apercebeu do seu presente e do seu futuro. E eu acho que este é o futuro," afirmou Grada Kilomba.

Grada Kilomba, autora do livro Memórias da Plantação, tem um trabalho artístico que explora questões de memória, trauma, género, e pós-colonialismo; conta com um extenso currículo de apresentações internacionais e faz parte de várias colecções públicas e privadas em todo o mundo.

Grada Kilomba distinguida com Doutoramento Honoris Causa pelo ISPA. © ISPA

Para o ISPA, "a atribuição do título 'Honoris Causa' é uma forma de homenagem a alguém que merece reconhecimento público por ter realizado algo relevante, no campo científico, social e/ou artístico. Grada Kilomba tem-se destacado em todas estas áreas ao longo do seu percurso profissional, desde que foi aluna do ISPA".

A artista multidisciplinar e escritora portuguesa integra o grupo de curadores que vão dirigir a 35.ª Bienal de São Paulo, em 2023.

Ouça aqui a correspondência de Luís Guita:

Entrevista artista Grada Kilomba, 15-04-2023

