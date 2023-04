Sudão

Adensam-se os combates entre as forças regulares e os paramilitares no Sudão

O chefe do exército sudanês Abdel Fattah al-Burhan (à esquerda) em Cartum, a 5 de Dezembro de 2022, e o comandante paramilitar das Forças de Apoio Rápido do Sudão, o general Mohamed Hamdan Daglo Hemedti (à direita), em Cartum, a 8 de Junho de 2022. © AFP

Texto por: Liliana Henriques 2 min

De acordo com o sindicato oficial dos médicos, nestes últimos três dias, morreram 97 civis, dos quais metade em Cartum, devido aos combates entre o exército e as forças paramilitares. Estes dados não incluem todas todas as vítimas, o sindicato dos médicos referindo que muitas vítimas não conseguem chegar aos hospitais no meio dos confrontos, sendo que por outro lado, nenhum dos beligerantes comunicou sobre as suas respectivas baixas.