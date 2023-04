Tunísia: detenção do líder e de vários quadros do partido islamista Ennahda

Tunísia

As autoridades encerraram hoje em todo o território as instalações do partido islâmico-conservador Ennahda, depois de ter detido ontem o vários quadros bem como o próprio líder do movimento, Rached Ghannouchi, um dos principais opositores do actual Presidente Kaïs Saied acusado de deriva autoritária.

Além destas medidas, as autoridades tunisinas também proibiram o partido de se reunir.

Segundo um responsável do Ministério do Interior tunisino, citado pela agência de notícias oficial (TAP), a prisão de Rached Ghannouchi não estará em elo directo com as acusações de "terrorismo" e de "branqueamento de capitais" de que já era alvo anteriormente, mas sim com recentes declarações suas.

Com efeito, esta detenção acontece pouco depois de neste fim-de-semana o líder de Ennahda dizer que "o país poderia resvalar para a guerra civil se fosse eliminado o Islão político", corrente à qual pertence o seu partido.

A União Europeia, parceiro-chave da Tunísia expressou desde já a sua preocupação perante esta situação. Bruxelas recordou "a importância do respeito dos direitos da defesa e do direito a um processo equitativo". No que respeita ao encerramento das instalações de Ennahdha, a União Europeia sublinhou "o princípio fundamental do pluralismo político", considerando que todos estes elementos são "essenciais para qualquer democracia" e constituem a "base da parceria da União Europeia com a Tunísia".

No mesmo sentido, a França lamentou a detenção na do líder do Ennahdha. De acordo com a diplomacia francesa, esta detenção "inscreve-se numa vaga de detenções preocupantes", Paris tendo apelado as autoridades tunisinas a "zelarem pelo respeito da independência da justiça e dos direitos da defesa".

