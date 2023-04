Sudão

Cessar-Fogo fracassa no Sudão

Os ataques aéreos e explosões atingiram esta quarta-feira, 19 de Abril, a capital do Sudão, provocando o fracasso do cessar-fogo de 24 horas, acordado entre o exército e as forças paramilitares. © Twitter @ayman_amin_/via REUTERS

Texto por: RFI 1 min

