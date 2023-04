Combates continuam em Cartum com suspeitas de envolvimento da Líbia e Egipto

Sudão

Milhares de pessoas fugiram de Cartum, após os conflitos entre o Exército e as forças paramilitares já terem feito mais de 270 mortos. A Líbia estará a ajudar as Forças de Apoio Rápido (FSR), enquanto o Egipto estará ao lado do Exército.

Cartum continua a ferro e fogo, com explosões e disparos a ouvirem-se esta manhã na capital do Sudão, no sexto dia consecutivo de confrontos entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido e o Exército sudanês. Nos últimos dias, milhares de pessoas viram-se obrigadas a fugir desta cidade de mais de cinco milhões de habitantes, procurando refúgio nas proximidades.

No entanto, mesmo sair de Cartum não é fácil já que devido ao aumento dos combustíveis, com um litro de gasolina a custar agora 10 dólares, sair de carro se tornou impossível e os habitantes só podem deixar a cidade depois de serem revistados pelos paramilitares.

Os combates entre as duas facções prosseguem entre as Forças de Apoio Rápido (FAR), dos paramilitares do general Mohamed Hamdan Dalgo, também conhecido como Hemedti, e do exército do general Abdel Fatah al Burhan, líder de fato do Sudão após o golpe perpetrado por ambos os generais em 2021.

Os dois generais, segundo o "The Wall Street Journal", estarão a ser ajudados por outros países, com Hemedti a contar com o apoio da Líbia e Abdel Fatah al Burhan a receber ajuda do Egipto. Estes dois países terão fornecido aviões que estão a bombardear diferentes partes de Cartum.

Segundo relatos da AFP, estes aviões não hesitam em bombardear alvos civis, incluindo hospitais, estando agora destruídos 70% dos hospitais da capital. Muitas organizações internacionais tiveram entretando de suspender a ajuda que levavam a cabo no Sudão, com os habitantes sujeitos à falta de água, de electricidade e de alimentos.

