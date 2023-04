Apesar de apelos à trégua, violência continua pelo 6° dia consecutivo no Sudão

Sudão

Apesar de apelos à trégua por ocasião da celebração do fim do Ramadão, continuam os confrontos entre as forças governamentais do general al-Burhane e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido do seu antigo número dois, o general Hamdane Daglo. As violências vigentes desde há praticamente uma semana, provocaram pelo menos 413 mortos e 3.551 feridos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Pelo sexto dia consecutivo, as violências continuam no Sudão. Para além do balanço humano, o sindicato dos médicos do Sudão, refere que os hospitais da capital estão a sofrer sérios danos devido aos combates, à semelhança de quatro outros estabelecimentos situados em Al-Obeid, a 350 quilómetros da capital. Segundo esta fonte, "cerca de 70% dos hospitais em zona de combate não têm condições de funcionar".

No Darfur, no oeste do país, uma das regiões mais pobres do país, "a situação é catastrófica", segundo a organização Médicos Sem Fronteiras, referindo que "há tantos pacientes que recebem tratamento deitados no chão porque simplesmente já não há camas suficientes".

Ainda ontem, tanto a ONU como os Estados Unidos reclamaram tréguas durante "pelo menos" os três dias do Aïd el-Fitr. A União Europeia também fez um apelo neste mesmo sentido, nomeadamente para conseguir evacuar por via terrestre os seus cerca de 1.500 cidadãos bloqueados no meio dos confrontos, uma vez que o aeroporto de Cartum está encerrado desde sábado.

Desde já os Estados Unidos anunciaram o envio de militares para a região no intuito de facilitar uma eventual evacuação das suas embaixadas e cidadãos. A Coreia do Sul e o Japão referem que vão enviar aviões.

De acordo com a ONU, 10 mil a 20 mil pessoas, sobretudo mulheres e crianças, fugiram das violências rumo ao vizinho Chade. Esta sexta-feira, a Organização Internacional para as Migrações anunciou a morte de um dos seus trabalhadores humanitários durante uma troca de tiros no sul da localidade de Al-Obeid.

