Vários países iniciaram "retirada rápida" do Sudão

Multiplicam-se os anúncios de diferentes países sobre a "retirada rápida" de cidadãos do Sudão, perante o receio crescente dos sudaneses que lá ficam de verem o conflito piorar ainda mais. Os confrontos duram há uma semana e provocaram mais de 420 mortos, 3700 feridos e dezenas de milhares de deslocados.

A França anunciou, este domingo, ter iniciado a operação de "retirada rápida" do Sudão dos seus cidadãos e pessoal diplomático, mas também de cidadãos europeus e nacionais de "países parceiros aliados". Um francês teria sido ferido num ataque contra uma coluna da embaixada francesa durante a retirada, ainda que Paris não o tenha confirmado. A informação foi divulgada pelas partes em conflito que trocam acusações sobre o ocorrido: o Exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápidas (FAR). A Itália e a Turquia também sinalizaram que a retirada dos seus cidadãos terá início este domingo.

Os Estados Unidos retiraram, no sábado, pessoal diplomático e suspenderam as operações da sua embaixada. Foram as forças especiais a bordo de helicópteros oriundos da base americana de Djibuti que recuperaram cerca de cem pessoas em apenas uma hora em Cartum. O aeroporto da capital continua a não funcionar e as rotas terrestres de Cartum para fora do país são longas e perigosas.

A Arábia Saudita retirou cidadãos a partir do principal porto sudanês, situado a 650 quilómetros de Cartum. A Jordânia também está a usar esta via para os seus nacionais. O Egipto apelou aos seus nacionais para irem para o consulado de Porto Sudão ou para um posto consular em Wadi Halfa, na fronteira com o Egipto, para preparar a retirada. Quanto aos que vivem em Cartum, pediu para se protegerem. Há cerca de 10.000 egípcios no Sudão.

Desde que começaram, a 15 de Abril, os combates entre as forças armadas sudanesas e o grupo paramilitar provocaram mais de 420 mortos e 3700 feridos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Há também dezenas de milhares de deslocados.

Em Cartum, os cinco milhões de habitantes estão sem água corrente, sem electricidade, com falhas constantes nas redes de telefone e de internet e temem o pior depois da retirada dos estrangeiros: ficarem abandonados à sua sorte, sem qualquer protecção, e verem o conflito piorar ainda mais. Tanto mais que, de acordo com o sindicato dos médicos, "72% dos hospitais" nas zonas de combate foram destruídos ou obrigados a fechar.

Este domingo, os combates continuavam na capital e arredores, principalmente em torno do quartel-general do exército e do aeroporto. A violência também regressou em força ao Darfur, onde os Médicos Sem Fronteiras falam em "situação catastrófica".

A retirada e/ou suspensão da maioria das organizações humanitárias só vai agravar a situação. O Sudão é um dos países mais pobres do mundo, apesar de ser o terceiro maior produtor de ouro de África. Um terço da população é afectada pela fome. Vários analistas alertam que o conflito pode ganhar terreno para além das suas fronteiras.

