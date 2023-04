Sudão: antigo presidente hospitalizado, vários próximos em fuga

Sudão

Miguel Martins com AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP

Cartum – O exécito do Sudão garantiu nesta quarta, 26 de Abril, que o antigo presidente Omar al Bashir se encontra hospitalizado, numa altura em que são vários os responsáveis do antigo regime derrubado em 2021 a terem conseguido fugir da prisão, em plena guerra civil desde há duas semanas.

Publicidade Continuar a ler

O exército sudanês alega que Omar al Bashir está hospitalizado e sob vigilância da polícia judiciária.

O antigo presidente, derrubado em 2021, está sob mandado de captura do Tribunal penal internacional por suspeitas de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e mesmo genocídio no Darfur, região ocidental do país.

Bashir estava detido até agora na cadeia de Kober em Cartum, a capital, da qual fugiram, entretanto várias altas figuras do antigo regime.

Uma dentre elas, no caso Ahmed Haroun, admitia na noite passada à televisão sudanesa que, ao fim de 9 dias de guerra, eram vários os responsáveis da ditadura de Bashir de 3 décadas, que já não se encontravam naquele estabelecimento prisional.

Haroun alegava estar em condições de assgurar doravante a sua protecção num outro local, não se trata da primeira fuga de presos desde o início da guerra a meados de Abril.

Bashir, por seu lado, tem 79 anos e teria sido transferido por motivos de saúde para um hospital, antes do início da guerra, de acordo com o exército.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro