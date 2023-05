África/Japão

O primeiro-ministro japonês está em viagem oficial pelo continente africano, a primeira de um dirigente nipónico ao continente desde 2014. Esta digressão diplomática, motivada pela influência crescente da China e da Rússia em África, assinala uma fase de colaborações com diversos países do continente.

Depois do Egipto, Fumio Kishida deslocou-se ao Gana a 1 de Maio e ao Quénia no dia seguinte, antes de acabar a digressão a 4 de Maio em Maputo, Moçambique, onde se reunirá com o presidente Filip Nyiusi.

Para Fernando Lima, jornalista moçambicano no semanário a Savana, esta viagem é motivada nomeadamente pela influência crescente da China e da Rússia em África mas o Japão tem espaço para a assentar a sua presença a vários níveis.

Esta é a primeira viagem de um dirigente japonês a África desde 2014, e é certamente motivada pela influência crescente da China e da Rússia no continente. Estes dois países não são as duas únicas potências a procurar estreitar relações com países africanos, vindo por outro lado colocar desafios às antigas potências coloniais históricamente presentes no continente. Que espaço para o Japão neste contexto?

A rivalidade ou competição com a China está sempre presente. No caso de Moçambique são conhecidas as ligações históricas de Moçambique com a Rússia e a China, portanto o Japão é, de algum modo, um parceiro novo. Claramente este é um novo espaço para o Japão, tendo como pano de fundo a influência da China e da Rússia. A cooperação japonesa no continente africano vai muito para além da simples ajuda humanitária e das simples trocas bilaterais. Os grandes conglomerados económicos japoneses estão presentes por todo o continente africano e o apoio japonês na construção e desenvolvimento de infraestructuras também estão muito presentes. Há claramente uma aposta estratégica do Japão em África.

O que se sabe da cooperação por vir entre Moçambique e Japão?

Moçambique é, já hoje, um dos grandes parceiros do Japão em África se não o maior parceiro no continente africano. Há grandes projectos em curso, por exemplo, acaba de finalizar toda a reabilitação do porto naval. A Mitsui [empresa japonesa], que já está envolvida na exploração do gás na Bacia do Rovuma, é um dos concorrentes do consórcio a participar no desenvolvimento da barragem de Mphanda Nkuwa. Isto dá a dimensão da participação do Japão em grandes projectos.

Do ponto de vista político, penso que o Japão tem uma atitude muito pragmática. A influência do Japão é muito por via daquilo que fazem e não passa pela pressão mais politizada como faz, por exemplo a União Europeia ou os Estados-Unidos. A diplomacia japonesa é muito persuasiva, aquilo que não dizem em público dizem-no em privado e dizem-no muito claramente em relação às opções políticas que Moçambique faz na área internacional.

Como é que vê a presença do Japão em Moçambique em termos de durabilidade? É uma presença que vem para ser efectiva a longo prazo e de forma tão duradoura como a de outras potências?

Absolutamente, a presença do Japão em Moçambique começou por ser uma agradável surpresa há 20 anos atrás. De lá para cá, a presença japonesa tem aumentado muito, já referi a questão da cooperação económica mas as relações de natureza cultural seriam impensáveis, nomeadamente a troca de estudantes moçambicanos e japoneses em programas de intercâmbio. Portanto, a relação de Moçambique e do Japão está num momento muito bom e os laços de cooperação estendem-se a muitas áreas que seriam impensáveis outrora, como é o caso desta troca de delegações a nível de educação e de academias.

Um acordo entre os dois países prevê nomeadamente o fornecimento a Moçambique de rádios de comunicação, de viaturas de combate a incêndios, drones e estações meteorológicas, entre outros.

Sim e por exemplo a lixeira de Maputo, que é um problema terrível para uma cidade que em termos globais abrange 3 milhões de pessoas, sem ser uma solução definitiva para a lixeira, está abrangida por um grande plano japonês que minimizou muito os impactos ambientais da lixeira. São questões muito concretas e o Japão tem demonstrado uma grande disponibilidade para ajudar, numa área em que o país também é conhecido por ter soluções inovadoras em termos mundiais.

Do ponto de vista moçambicano e das autoridades moçambicanas há como uma surpresa por se constatar o nível de relacionamento e de cooperação e os montantes que o Japão tem vindo a disponibilizar para Moçambique. Seja em programas de desenvolvimento económico, seja (e esta é uma nova faceta) em todos os programas que têm a ver com as mudanças climáticas e os problemas ambientais em Moçambique.

