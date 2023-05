Quénia: líder de uma seita religiosa perseguido por "terrorismo"

Áudio 01:23

Dezenas de corpos foram encontrados em valas comuns na floresta de Shakahola, perto de Malindi, sul do Quénia, 24 de Abril de 2023. AP

Texto por: Eva Massy 2 min

No Quénia, comparecem hoje perante a justiça os dois líderes de uma seita suspeitos de estarem envolvidos no massacre de 109 fiéis. Os corpos foram descobertos na semana passada, na floresta de Shakahola, na costa sul do país. Acredita-se que a maioria das vítimas terão morrido à fome.