ONU exige garantias de segurança na ajuda ao Sudão

O apelo é do coordenador de Assuntos Humanitários da ONU, Martin Griffiths, depois de seis camiões do Programa Alimentar Mundial, que transportavam ajuda alimentar, terem sido assaltados quando se deslocavam para Darfur.

Martin Griffiths reconhece que o ambiente é “instável”, reiterando a necessidade de serem assumidos compromissos "ao mais alto nível" para que a ajuda possa chegar ao Sudão.

O alto funcionário da ONU esteve esta quarta-feira em Port Sudan, cidade costeira, de onde a ONU se retirou devido à guerra, que começou no dia 15 de Abril, tendo-se reunido com funcionários das principais agências das organizações humanitárias.

“As discussões que mantive aqui e as que tive em Nairobi deixaram claro que há o desejo e vontade das agências humanitárias continuarem a ajudar”, admitiu.

In Port #Sudan, @volkerperthes and I spoke with General Burhan, General Hemedti and civil society leaders.

We stressed that humanitarian aid must reach the people. But we need strong guarantees on the safety and security of aid workers and supplies. pic.twitter.com/cj4tpNApuh