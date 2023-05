Guiné-Bissau: "exaustos", estudantes guineenses regressaram do Sudão

Cerimónia de chegada dos estudantes guineenses provenientes do Sudão. Bissau, 28 de Julho de 2022.

Cerca de dez dias depois de terem abandonado a Universidade Internacional de África, em Cartum, os jovens guineenses estudantes no Sudão chegaram esta quarta-feira a Bissau. Exaustos, os jovens mostraram-se gratos pela intervenção das autoridades que permitiram a sua saída do Sudão.

Os estudantes chegaram a Bissau, provenientes do Senegal, país que lhes deu boleia quando foi retirar os seus cidadãos no Sudão. Os nove estudantes, oito rapazes e uma rapariga, foram recebidos pela secretária de Estado das Comunidades guineenses, Salomé Allouche que se mostrou satisfeita com a pronta resposta das autoridades de Bissau.

A governante salientou o papel do Presidente Umaro Sissoco Embalo que falou pessoalmente com o homólogo senegalês, Macky Sall no sentido de dar boleia aos estudantes guineenses em Cartum.

Malam Indjai, porta-voz dos jovens estudantes explica aqui como conseguiram sair do Sudão:

"Para conseguirmos sair contactámos as pessoas do governo. Contactámos os nossos embaixadores, principalmente o da Guiné-Bissau mas também o da Arábia Saudita, o senhor Dino Seidy. Contactámos a nossa embaixadora, que está na Etiópia e alguns de nós contactaram também o director-geral do ministério dos Negócios Estrangeiros Braima Mané e outras pessoas ainda contactaram os familiares, tudo para termos saída o mais breve possível".

O jovem estudante já não conteve as lágrimas quando contava aos jornalistas as peripécias nos dias em que começaram os combates em Cartum.

Estudantes guineenses provenientes do Sudão. © Mussá Baldé

"Havia colegas que moram numa zona mais perigosa e vieram com as pessoas que estão quase na zona da direcção administrativa da Universidade, uma zona um pouco afastada da zona de conflicto. Juntámo-nos todos lá. A nossa irmã também estava numa das zonas mais perigosas. A direcção da Universidade pediu que todas elas viessem para se juntarem numa sala de conferência. Felizmente, nenhum de nós teve problemas. Mas... Há colegas que infelizmente...", explicou o estudante, emocionado.

Agora os jovens vão pedir uma audiência com o Presidente Sissoco Embalo no sentido de lhe solicitar que os ajude a concluir os estudos, uma vez que alguns dos jovens estudantes já estavam no último ano do curso.

