Moçambique: oposição denuncia conivências entre executivo e comissão sobre eleições distritais

Assembleia da República de Moçambique. © facebook.com/ParlamentoMoz

Texto por: Eva Massy com LUSA 2 min

A Frelimo, o partido no poder em Moçambique, submeteu ao Parlamento um projeto de revisão da Constituição para adiar as eleições distritais de 2024. A oposição acusa a comissão que defende o adiamento das eleições de conivência com a Frelimo.