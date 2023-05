Chade/Sudão

Guerra no Sudão perturba também economia do vizinho Chade

Áudio 01:19

Refugiados sudaneses no Chade em Koufroun, a 28 de Abril de 2023. REUTERS - MAHAMAT RAMADANE

Texto por: RFI 1 min

Chade – Entre 20 a 30 000 sudaneses, em fuga da guerra no Sudão, refugiaram-se no estremo leste do vizinho Chade. Embora a fronteira tenha sido encerrrada um corrredor humanitário reservado à passagem dos civis foi mantido. Os preços, esses, têm estado a disparar como o constatou a reportagem de Carol Valade.