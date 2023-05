RDC

Inundações na RDC provocam 401 mortos

Inundações na RDC provocam 401 mortos. © AFP - GLODY MURHABAZI

Texto por: Marco Martins com RFI 2 min

401 mortos e vários feridos, eis o balanço das recentes inundações que assolaram diferentes localidades do território de Kalehe, na Província do Kivu-Sul. As autoridades anunciaram esse balanço na segunda-feira à noite sem abordar a questão dos desaparecidos. No entanto em Kalehe, famílias ainda continuam na expectativa de rever entes queridos de que não têm notícias.