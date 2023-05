Moçambique: Membros do STAE suspensos do recenseamento eleitoral

Moçambique

O Tribunal Supremo apelou à integridade de todas as pessoas evolvidas no processo de recenseamento eleitoral para as eleições autárquicas de 11 de Outubro. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) de Moçambique afastou um director distrital e mais dois elementos por alegada prática de um crime eleitoral durante o recenseamento de votantes, anunciou o STAE.

"Todos os cidadãos que estejam ou que se venham a estar envolvidos em ilícitos eleitorais serão responsabilizados pelos seus actos", declarou o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, em reacção aos relatos de situações que colocam em causa a legitimidade do processo eleitoral em algumas províncias de Moçambique.

Do caso mais mediatizado e que já levou ao afastamento do director distrital do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Ribaué, na província de Nampula, e dois funcionários que efectuavam recenseamento durante a noite e fora da área autorizada. O presidente do Tribunal Supremo assegura que a justiça já está em curso.

"Não gosto de antecipar sentenças. Vamos deixar que o julgamento decorra e, naturalmente, que em sede de produção de prova saberemos se há lugar para a responsabilidade criminal ou não", acrescentou Adelino Muchanga.

O presidente do Tribunal Supremo apelou à integridade de todos envolvidos na organização e gestão dos processos eleitorais, para que os resultados sejam aceites por todos. "Tudo começa com o processo de preparação. E eu acredito que pelo menos da parte dos tribunais estaremos prontos para o que vier, tanto no processo de campanha eleitoral, como no processo de votação e apuramento de resultado", afirmou.

O processo de recenseamento eleitoral com vista às sextas eleições autárquicas de 11 de Outubro e às eleições gerais de 2024 decorre desde o passado dia 20 de Abril. Os órgãos eleitorais esperam inscrever perto de 10 milhões de eleitores até 3 de Junho.

