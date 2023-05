Basquetebol: Petro de Luanda e Ferroviário da Beira nos quartos da BAL

Basquetebol

O basquetebol masculino africano está ao rubro com competições continentais. No Cairo, no Egipto, decorreu a segunda fase de apuramento para a BAL, a Liga de Basquetebol Africana, onde apenas as oito melhores equipas do continente se defrontam. Os moçambicanos do Ferroviário da Beira e os angolanos do Petro de Luanda apuraram-se para o final-8, final a oito.

Seis equipas mediram forças na capital egípcia, no Grupo Nile, com duas equipas lusófonas presentes: os moçambicanos do Ferroviário da Beira e os angolanos do Petro de Luanda, que são vice-campeões da BAL, a versão africana da NBA norte-americana. De notar que as quatro primeiras equipas deste agrupamento seguiram para a fase final que vai decorrer em Kigali, no Ruanda, em Maio.

O Petro de Luanda terminou no primeiro lugar com cinco triunfos em cinco jogos disputados na capital egípcia.

Os angolanos venceram os cinco jogos: 89-71 frente aos ugandeses do City Oilers, 101-76 perante o Ferroviário da Beira, 87–48 frente aos sul-africanos do Cape Town Tigers, 95-78 perante o SLAC da Guiné Conacri, e 91–90 frente aos egípcios do Al Ahly.

O Ferroviário da Beira acabou no terceiro posto com dois triunfos e três derrotas: 109-97 perante os guineenses do SLAC, 82-76 frente aos sul-africanos do Cape Town Tigers, 73-92 perante os egípcios do Al Ahly, 76-101 frente aos angolanos do Petro de Luanda, e 75-96 perante aos ugandeses do City Oilers.

De notar que os egípcios do Al Ahly, clube anfitrião, ficaram no segundo lugar com quatro triunfos e uma derrota, enquanto os sul-africanos do Cape Town Tigers terminaram na quarta posição com duas vitórias e três derrotas. No entanto, os quatro primeiros estão apurados para os quartos-de-final, enquanto SLAC e City Oliers acabaram nos dois últimos lugares com apenas um triunfo e quatro derrotas.

Nessa fase final já estavam quatro equipas que participaram no grupo Saara que decorreu em Dacar, a capital senegalesa: os malianos do Stade Malien, os senegaleses da AS Douanes, os ruandeses do REG e os marfinenses do ABC Fighters.

Nos quartos-de-final, que decorrem em Kigali no Ruanda, entre 21 e 22 de Maio, o Petro de Luanda defronta o ABC Fighters, o Ferroviário da Beira mede forças com a AS Douanes, o Al Ahly joga frente ao REG, e por fim o último embate será entre o Stade Malien e Cape Town Tigers.

Nas meias-finais, a 25 de Maio, os angolanos e os moçambicanos podem vir a se defrontar.

Recorde-se que no ano passado, os tunisinos da US Monastir tinham vencido o Petro de Luanda por 83-72. De referir que a equipa da Tunísia não alcançou o apuramento para a fase final este ano.

