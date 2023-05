Quénia

Quénia: morte de adeptos de seita implicaria tráfico de órgãos

Pastor queniano Paul Mackenzie é perseguido por terrorismo. © captura AFPTV

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

Quénia – A justiça do Quénia decidiu nesta quarta, 10 de Maio, manter em detenção o pastor acusado de estar por detrás da morte de 133 pessoas numa floresta do sudeste do país. Noutro plano, de acordo com novos dados, teriam sido recolhidos órgãos em cadáveres deste grupo de crentes evangélicos.