Mauritânia tem eleições sábado, um teste antes das presidenciais de 2024

Mauritânia

A Mauritânia tem eleições legislativas, autárquicas e regionais este sábado, 13 de Maio, um escrutínio teste para as eleições presidenciais de 2024. O partido no poder, El Insaf, é o grande favorito. A formação islâmica quer fortalecer a sua condição de principal força de oposição.

Publicidade Continuar a ler

A campanha eleitoral na Mauritânia termina esta quinta-feira, 11 de Maio. Os mauritanos são chamados às urnas este sábado, 13 de Maio, para eleger 176 deputados, 15 conselheiros regionais e 238 presidentes municipais.

Estas eleições são um teste para o Presidente Mohamed Ould Ghazouani, numa altura em que falta um ano para as eleições presidenciais. Vinte e cinco partidos participam no escrutínio que conta com cerca de 1,8 milhões de eleitores. Esta é a primeira eleição desde que Mohamed Ould Ghazouani chegou ao poder deste vasto e árido país da África Ocidental em 2019, conhecido como um dos raros países com estabilidade na região do Sahel, região atormentada por ataques jihadistas.

O partido no poder, El Insaf, é o grande favorito, já que é o único a apresentar candidaturas em todas as circunscrições, sobretudo nas áreas rurais. O actual chefe de Estado, Ghazouani, 66 anos, é general e considerado como sendo um dos grandes arquitectos do sucesso da Mauritânia perante o jihadismo desde 2011. Tem-se abstido de falar sobre a possibilidade de concorrer a um segundo mandato, mas a sua candidatura é evidente na Mauritânia.

Os principais opositores do partido no poder são o movimento islâmico Tewassoul, o principal partido da oposição, e o Sawab, de tendências nacionalistas árabes, que resulta de uma aliança com o activista anti-escravatura Biram Dah Abeid.

Os outros partidos, ausentes na grande parte dos círculos eleitorais, não representam uma ameaça para o partido no poder, que tem uma maioria confortável na Assembleia Nacional. Desde a introdução do sistema multipartidário em 1991, os presidentes mauritanianos contaram sempre com uma forte maioria parlamentar.

A campanha eleitoral decorre desde 27 de Abril em Nouakchott, onde os principais partidos fixaram tendas que ganham vida à noite, com discursos de activistas, concertos e danças tradicionais. Os resultados oficiais das eleições devem ser divulgados em até 48 horas depois do escrutínio. A segunda volta está marcada para 27 de Maio.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro