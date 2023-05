RDC

RDC: centenas de desaperecidos e poucas esperanças de encontrar sobreviventes

Centenas de pessoas perderam a vida no leste da RDC. © MSFcongo

Texto por: RFI 1 min

RDC – Pelo menos 10 pessoas morreram numa nova derrocada após fortes chuvas entre terça e quarta no Kivu Norte, leste do país, num balanço preliminar das autoridades locais à agência AFP. Na província vizinha do Kivu Sul foram mais de 400 as pessoas que perderam a vida, mas fala-se em mais de 5 000 desaparecidos. Humanitários no terreno alegam ser altamente improvável encontrar-se ainda sobreviventes.