Secretário executivo da CPLP em deslocação ao Senegal

CPLP/Senegal

Deslocação do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Dacar. O antigo ministro dos negócios estrangeiros timorense, Zacarias da Costa, avistou-se com a chefe da diplomacia senegalesa, Aïssata Tall Sall, com o ministro da Educação Nacional, Cheikh Oumar Anne, e com o Ministro do Ensino Superior, da Investigação e da Inovação, Moussa Baldé.

O Secretário Executivo da CPLP manteve também um encontro de trabalho com os embaixadores dos Estados-membros da CPLP no Senegal e, ainda, uma deslocação à Universidade Cheikh Anta Diop, onde se encontrou com o reitor, Ahmadou Aly Mbaye, com os leitores de língua portuguesa.

Zacarias da Costa alega ter tomado o pulso do dinamismo do ensino do português neste país, nomeadamente, com fortes comunidades cabo-verdiana e guineense.

O Senegal detém a categoria de Observador Associado da CPLP desde Julho de 2008.

