Mali: Junta militar acusa ONU de “narrativa fictícia”

A Junta militar no poder no Mali acusa o recente relatório das Nações Unidas de ser "tendencioso e baseado numa narrativa fictícia".

Texto por: Cristiana Soares

A Junta militar no poder no Mali acusa o recente relatório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que dá conta de pelo menos 500 execuções em Moura, de ser "tendencioso e baseado numa narrativa fictícia". De acordo com Bamaco, "nenhum civil perdeu a vida durante a operação militar”. O Mali vai "abrir uma investigação" por "espionagem, ataque à segurança externa do Estado" e "conspiração militar".