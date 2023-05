Futebol: Senegal defronta Marrocos na final do CAN Sub-17

Futebol

Já são conhecidos os dois finalistas do CAN Sub-17 de futebol: Senegal e Marrocos, que eliminaram respectivamente o Burkina Faso e o Mali nas meias-finais da prova.

O Campeonato Africano das Nações de Sub-17 de futebol masculino decorre na Argélia e acaba por ser qualificativo para o Mundial da modalidade. Os dois finalistas da prova, bem como os dois semi-finalistas, apuraram-se para o Campeonato do Mundo que está sem sede após a desistência do Peru que admitiu não ter as infra-estruturas prontas a tempo e horas para a competição.

Senegal eliminou Burkina Faso

O Senegal, que derrotou a África do Sul por 5-0 nos quartos-de-final, em Annaba, mediu forças com o Burkina Faso nas meias-finais e acabou por vencer na marcação das grandes penalidades por 5-4, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar.

Os senegaleses são cada vez mais favoritos visto que em cinco jogos disputados, sofreram apenas um golo e marcaram 13 (!): 1-0 frente ao Congo, 3-0 perante a Argélia, 3-0 frente à Somália, 5-0 no encontro perante os sul-africanos, e 1-1 frente ao Burkina Faso.

De referir ainda que a Federação Senegalesa de futebol conquistou recentemente o CAN de seniores, o CHAN de seniores, o CAN Sub-20 e o CAN de futebol de praia, só falta apenas o CAN Sub-17 e o CAN Sub-23 para dominar, por completo, o continente.

Marrocos derrotou o Mali

Marrocos, que venceu a anfitriã Argélia por 3-0 nos quartos-de-final, defrontou a equipa do Mali, em Constantina, nas meias-finais e derrotou os malianos por 6-5 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar.

Os marroquinos, que ameaçaram não participar na prova, por não ter voo directo com a Royal Air Maroc - RAM -, acabaram por se deslocar com um voo directo com outra companhia, e venceram o país anfitrião num duelo do Magrebe.

De notar que a final do CAN Sub-17 decorre a 19 de Maio entre o Senegal e Marrocos no Estádio Nelson Mandela em Argel, a capital argelina.

Quanto ao jogo para o terceiro lugar, entre Burkina Faso e Mali, decorre no Estádio 19 de Maio de 1956 em Annaba, no dia 18 de Maio de 2023.

