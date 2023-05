Mauritânia: Partido no poder vence legislativas, distritais e autárquicas

LO partido no poder na Mauritânia venceu, com ampla margem, as eleições legislativas, distritais e autárquicas. AFP - MED LEMINE RAJEL

O partido no poder na Mauritânia venceu, com ampla margem, as eleições legislativas, distritais e autárquicas realizadas a 13 de Maio. Os resultados oficiais proclamados este domingo, 21 de Maio, confirmam uma vitória confortável para o partido no poder. A oposição denuncia um sufrágio marcado por “enormes fraudes”.