Senegal

Arrancou o processo do opositor senegalês Ousmane Sonko acusado de violação

O opositor Ousmane Sonko é julgado sob a acusação de ter violado e ameaçado de morte uma ex-massagista, Adji Sarr. © Seyllou AFP

Texto por: RFI 1 min

Uma semana depois de um primeiro adiamento aquando do seu arranque oficial, começou hoje em Dacar o julgamento do opositor Ousmane Sonko, candidato declarado às presidenciais de 2024 que é acusado de violação. Este primeiro dia efectivo de audiência decorreu na ausência do acusado que recusa comparecer sem garantias de segurança num contexto altamente volátil.