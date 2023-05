Basquetebol: Petro de Luanda nas meias da BAL, Ferroviário da Beira eliminado

Basquetebol

As meias-finais da BAL, a maior prova continental em África de clubes de basquetebol, arrancam nesta quarta-feira 24 de Maio com a presença de um clube lusófono: os angolanos do Petro de Luanda.

A fase final da competição, a versão africana da NBA norte-americana, decorre em Kigali no Ruanda. No passado sábado, os malianos do Stade Malien venceram os sul-africanos do Cape Town Tigers por 78-69, e os egípcios do Al Ahly derrotaram os ruandeses do REG por 94-77, enquanto no passado domingo, os senegaleses da AS Douanes triunfaram perante os moçambicanos do Ferroviário da Beira por 93-73, e os angolanos do Petro de Luanda venceram o encontro frente aos marfinenses do ABC Fighters por 88-84.

Nas meias-finais, nesta quarta-feira, os angolanos do Petro de Luanda vão defrontar os senegaleses da AS Douanes, enquanto os malianos do Stade Malien vão medir forças com os egípcios do Al Ahly.

Petro de Luanda, primeiro lugar na fase de grupos

O Petro de Luanda, recém campeão de Angola, terminou no primeiro lugar no Grupo da Conferência do Nilo, no Egipto.

Os angolanos são favoritos nesta prova visto que em 2021 terminaram no terceiro lugar e em 2022 foram finalistas derrotados. Sem a presença dos dois precedentes vencedores, os egípcios do Zamalek e os tunisinos da US Monastir, o Petro de Luanda, que venceu os cinco jogos na fase de grupos, é o favorito à conquista do título.

Quanto aos moçambicanos do Ferroviário da Beira participaram pela segunda vez nos quartos-de-final da prova. Na primeira vez em 2021, a equipa campeã de Moçambique foi eliminada pelos ruandeses dos Patriots.

Recorde-se que para chegar a este final-8, final a oito, os moçambicanos do Ferroviário da Beira e os angolanos do Petro de Luanda tiveram de ultrapassar a fase de grupos que decorreu no Cairo, no Egipto.

O Petro de Luanda terminou no primeiro lugar com cinco triunfos em cinco jogos disputados na capital egípcia.

Os angolanos venceram os cinco jogos: 89-71 frente aos ugandeses do City Oilers, 101-76 perante o Ferroviário da Beira, 87-48 frente aos sul-africanos do Cape Town Tigers, 95-78 perante o SLAC da Guiné Conacri, e 91-90 frente aos egípcios do Al Ahly.

O Ferroviário da Beira acabou no terceiro posto com dois triunfos e três derrotas: 109-97 perante os guineenses do SLAC, 82-76 frente aos sul-africanos do Cape Town Tigers, 73-92 perante os egípcios do Al Ahly, 76-101 frente aos angolanos do Petro de Luanda, e 75-96 perante os ugandeses do City Oilers.

De notar que as meias-finais, a 24 de Maio, decorrem em Kigali no Ruanda.

Basquetebol. © Cortesia FIBA

