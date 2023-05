Senegal

Senegal: «Caravana da liberdade» do opositor Ousmane Sonko a caminho de Dacar

A caravana, conhecida por «Caravana da liberdade», do opositor Ousmane Sonko deixou a cidade de Ziguinchor, que se encontra no extremo sul do país, e onde o político é Presidente da Câmara, rumo a Dacar. A caravana, que está na estrada desde sexta-feira, chegou ontem a Velingara, onde ocorreram confrontos.

«Caravana da liberdade» do opositor Ousmane Sonko a caminho de Dacar, a capital senegalesa. © AFP - MUHAMADOU BITTAYE

Texto por: Marco Martins com RFI