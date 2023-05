Nigéria: Bola Tinubu toma posse com duros desafios pela frente

Nigéria

Bola Ahmed Tinubu, eleito em Fevereiro num processo de escrutínio controverso, efectua a tomada de posse nesta segunda-feira. Aos 71 anos, o multimilionário e antigo governador do estado de Lagos de 1999 a 2007, herdará de um país fracturado e mergulhado numa crise socioeconómica e profundos problemas de segurança.

Três meses após as eleições amplamente contestadas pela oposição que confirmaram a eleição do veterano Bola Ahmed Tinubu como o décimo sexto presidente da República da Nigéria, o novo líder prestou sermão nesta segunda-feira em Abuja, capital do país.

A cerimónia de investidura contou com a presença de diversos líderes africanos, nomeadamente de Umaro Sissoco Embaló, presidente da Guiné-Bissau e da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), Cyril Ramaphosa da África do Sul, Paul Kagame do Ruanda, entre outros. Também estarão presentes as delegações dos Estados Unidos da América e da China.

Tinubu herdará do governo anterior da crise socioeconómica, nomeadamente devido à escassez de combustíveis e a controversa lei de transição monetária – que provocou uma escassez de dinheiro em espécie e uma onda de violência no país – e o agravamento da profunda crise de segurança, que atinge há décadas, naquela que é considerada a maior "democracia" do continente.

Proveniente do partido APC (Congresso para todos os Progressistas), o mesmo que o seu antecessor Muhammadu Buhari, Tinubu é considerado um veterano no cenário político da Nigéria. O líder que esteve exilado durante parte da década de 1990, regressou ao país para abraçar o cargo de governador de Lagos, o pulmão económico da Nigéria, e desde então esteve presente em todas as esferas políticas do país.

Apelidado de “padrinho de Lagos” pela sua influência que ajudou a eleger inúmeras figuras políticas no país, Tinubu decidiu que havia chegado a hora de se candidatar à presidência do país. No dia 25 de Fevereiro o escrutínio confirmou a sua eleição contra Atiku Abubakar e Peter Obi, e enfrentou um processo de contestação social e judiciária.

