Na Cimeira de Luanda, o conflito na RDC esteve no centro das atenções

Angola

Luanda – A 10ª Cimeira Extraordinária da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL) realizou-se em Luanda, no sábado, 3 de junho.

Uma importante delegação congolesa deslocou-se à capital angolana. Para além do presidente Félix Tshisekedi, estiveram presentes o Vice-Primeiro-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Christophe Lutundula, o Ministro da Defesa, Jean-Pierre Bemba, e o Ministro da Integração Regional, Antipas Mbusa Nyamwisi.

Os participantes da cimeira apelaram aos rebeldes do Movimento 23 de março para acelerar a sua retirada das posições e territórios ocupados e para dar prioridade ao processo de acantonamento.

O encontro realizou-se num contexto particular. As autoridades congolesas não escondem a desconfiança em relação à força regional da Comunidade dos Estados da África Oriental (EAC), estacionada na parte oriental do país. As tropas desta força, cujo mandato foi prolongado até setembro, são acusadas por Kinshasa de coabitarem com o M23 em vez de o combaterem. Nesse contexto, a cimeira sublinhou a necessidade de restabelecer a autoridade do Estado nas zonas que se supõe terem sido libertadas. A cimeira saudou igualmente a decisão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral de enviar as suas tropas como resposta regional para apoiar os esforços em curso para restaurar a segurança no leste da RDC.

Consciente deste clima de desconfiança, Moussa Faki, Presidente da Comissão da União Africana (UA), disse aos líderes da região que a tarefa essencial e mais urgente nesta fase é reconstruir a confiança ao mais alto nível. A outra tarefa consiste em coordenar as iniciativas regionais. Moussa Faki anunciou que a Comissão da UA está empenhada em organizar uma cimeira que reunirá os representantes das principais organizações sub-regionais. A reunião realizar-se-á a 23 de junho em Luanda e analisará a repartição das tarefas em função das vantagens comparativas de cada um dos mecanismos regionais.

Com o correspondente da RFI em Kinshasa, Patient Ligodi

