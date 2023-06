Tunísia

Crise migratória: Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Mark Rutte na Tunísia

A presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, Giorgia Meloni e o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, estão este domingo, 11 de Junho, na Tunísia. Os três dirigentes europeus discutem a crise económica e a questão migratória com a Tunísia, na sequência do aumento do fluxo de migrantes no mar Mediterrâneo.

O primeiro-ministro holandês Mark Rutte, a chefe da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, a primeira-ministra tunisiana Najla Bouden e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, na Tunísia. (da esquerda para a direita) AFP - -

Texto por: Lígia ANJOS