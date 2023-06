Retomaram os combates no Sudão após somente 24 horas de trégua

Sudão

Retomaram ontem as hostilidades pouco depois de terminar o prazo de uma trégua de 24 horas que tinha sido negociada por mediadores da Arábia Saudita no intuito de permitir a chegada da ajuda humanitária aos civis. Testemunhas locais deram conta de combates na capital bem como na cidade gémea de Omdurman e no Darfur, no oeste do país.

Apenas 10 minutos depois do fim da trégua de 24 horas que tinha começado às 6 horas da manhã de sábado, habitantes de Cartum referem ter ouvido os primeiros tiros de artilharia pesada.

Testemunhas locais deram conta de combates terrestres no bairro densamente povoado de Bahri, no norte de Cartum, tendo sido igualmente notificados tiros "de diversos tipos de armas" no sul e no leste da capital igualmente alvo de bombardeamentos aéreos.

A cidade gémea de Omdurman foi igualmente palco de ataques aéreos, ONGs dando também conta de combates no Darfur, no oeste do país onde a situação humanitária tende a deteriorar-se.

Ainda na sexta-feira, o chefe da delegação da Cruz Vermelha no Sudão, Alfonso Perez, constatou que "apenas 20% dos estabelecimentos de saúde funcionam ainda em Cartum".

A guerra que opõe desde o passado 15 de Abril, o homem forte do país, o general Abdel Fattah al-Burhane, ao seu antigo braço direito e doravante rival, o general Mohamed Hamdane Daglo, chefe dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, com quem tinha derrubado Omar el Bechir em 2021, já causou oficialmente pelo menos 420 mortos, muito aquém dos 1.800 óbitos contabilizados pela organização ACLED especializada em monitorização de conflitos.

Segundo a ONU, as violências causaram igualmente mais de 2 milhões de deslocados e refugiados. O vizinho Egipto, principal destino dos refugiados, anunciou no sábado restrições nas formalidades de entrada no seu território para os sudaneses que fogem da guerra. Desde o começo dos confrontos, estima-se que entraram 200 mil sudaneses naquele país, essencialmente por via terrestre.

