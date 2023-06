Futebol: Al-Ahly venceu Liga dos Campeões pela 11ª vez

Futebol

A Liga dos Campeões africanos terminou no passado domingo 11 de Junho com o triunfo dos egípcios do Al-Ahly.

Tudo ainda estava por definir. Após três temporadas em que a final decorreu numa única mão, como na Europa, a CAF - Confederação Africana de Futebol - promoveu o regresso das finais a duas mãos.

Na primeira mão, no Cairo no Egipto, em que o Al-Ahly venceu por 2-1 a equipa marroquina do WAC. Os dois golos foram apontados pelo sul-africano Percy Tau e pelo egípcio Mahmoud Kahraba, enquanto o único tento da equipa visitante foi da autoria do marroquino Saifeddine Bouhra.

Tudo estava em aberto para a segunda mão, visto que os golos apontados fora contam a dobrar em caso de empate. Isto significava que concretamente os marroquinos podiam vencer apenas por 1-0.

Num estádio repleto com 45 mil pessoas em Casablanca, o WAC entrou melhor, enquanto o Al-Ahly tentava defender a vantagem adquirida na primeira mão.

O Wydad viu os esforços serem recompensados visto que o lateral-esquerdo Yahia Attiyat-Allah, de livre directo, enganou o guarda-redes egípcio Mohamed El-Shenawi, este último ficou surpreendido por nenhum atleta tocar na bola e a bola acabou no fundo das redes.

A vencer por 1-0 após 27 minutos, o WAC comandado pelo belga Sven Vandenbroeck parecia caminhar para um triunfo na prova visto que os egípcios pareciam paralisado pelo evento.

Durante a segunda parte, o treinador suíço, Marcel Koller, do Al-Ahly decidiu realizar várias substituições que surtiram efeito, visto que a equipa conseguia chegar com mais perigos junto da baliza do marroquino Youssef El Motie.

O WAC cedeu sob a pressão. Num canto aos 78 minutos, o defesa egípcio Mohamed Abdelmonem cabeceou para o fundo da baliza marroquina, restabelecendo o empate a uma bola entre as duas equipas.

O clube de Casablanca tentou reagir, mas não conseguiu ultrapassar uma segunda vez a defesa dos egípcios.

As duas equipas empataram a uma bola na segunda mão da Liga dos Campeões africanos, prova organizada pela CAF - Confederação Africana de Futebol.

No conjunto das duas mãos, o Al-Ahly venceu por 3-2, arrecadando assim o troféu pela 11ª vez na história, enquanto o WAC, detentor do título alcançado em 2022, tem três Liga dos Campeões no seu historial.

