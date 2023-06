Uganda

Uganda: Ataque terrorista a escola faz dezenas de mortos

Pelo menos 41 pessoas morreram este sábado, 17 de Junho, durante um ataque terrorista a uma escola secundária na cidade de Mpondwe, no Uganda, junto à fronteira com a República Democrática do Congo. As autoridades ugandesas atribuem a responsabilidades ao grupo terrorista "Forças Democráticas Aliadas", com ligação ao Daesh.

Texto por: RFI

A informação foi avançada pela polícia que confirmou a morte de pelos menos 41 pessoas, 38 estudantes, durante o ataque a escola secundária na cidade de Mpondwe, no Uganda, junto à fronteira com a República Democrática do Congo. Os terroristas terão ateado fogo ao dormitório onde estavam vários alunos da escola. Oito pessoas estão em estado crítico e outras foram raptadas pelos homens armados. Segundo as autoridades locais, a polícia ugandesa terá perseguido os atacantes até ao Parque Nacional de Virunga, na RDC, e está a tentar libertar os reféns. Este não é o primeiro ataque a uma escola no Uganda atribuído ao grupo terrorista com ligação ao Daesh. Em Junho de 1998, 80 estudantes foram queimados nos dormitórios durante um atentado do grupo rebelde ao Instituto Técnico de Kichwamba, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Na altura, mais de 100 estudantes foram sequestrados. Em 2021, o Uganda e a República Democrática do Congo lançaram uma ofensiva conjunta para expulsar os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas dos redutos congoleses, mas até agora não conseguiram acabar com os ataques. No início de Março, os Estados Unidos anunciaram uma recompensa de 5 milhões de dólares por qualquer informação que possa levar ao paradeiro do líder das Forças Democráticas Aliadas, Musa Baluku, um ugandês de 40 anos.