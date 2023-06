Futebol: Moçambique venceu, Cabo Verde e Guiné-Bissau apurados para o CAN

Futebol

Neste domingo, 18 de Junho, Moçambique venceu por 2-0 o Ruanda, enquanto Cabo Verde derrotou por 3-1 o Burkina Faso. Após esta quinta jornada na fase de apuramento para o CAN na Costa do Marfim, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão apurados para a fase final da prova que decorre em 2024.

Duas nações lusófonas já estão apuradas para a próxima edição do Campeonato Africano das Nações que vai decorrer na Costa do Marfim em 2024: Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Cabo Verde derrotou o Burkina Faso e apurou-se

Os ‘Tubarões Azuis’ entraram melhor na partida e abriram rapidamente o marcador com um tento do avançado Bebé - Tiago Correia - aos 7 minutos de jogo.

No Estádio Nacional, na Cidade da Praia, os cabo-verdianos estavam a vencer por 1-0, no entanto o Burkina Faso vai conseguir empatar em cima do minuto 45 com um tento do defesa Issoufou Dayo.

No intervalo as duas equipas estavam empatadas a uma bola.

Durante a segunda parte Cabo Verde vai continuar a procurar o triunfo que lhe garantia o apuramento para o CAN 2023 que vai decorrer em 2024.

Os ‘Tubarões Azuis’ vão conseguir marcar duas vezes, primeiro com um tento do defesa João Paulo Fernandes aos 67 minutos e depois com um golo do avançado Clé - Euclides Andrade aos 90+4 minutos.

Triunfo por 3-1 de Cabo Verde frente ao Burkina Faso e apuramento para o CAN que vai decorrer na Costa do Marfim em 2024.

Os 'Tubarões Azuis’ e o Burkina Faso lideram o grupo B com 10 pontos, mais cinco do que o Togo e mais oito do que Essuatíni. De notar que nesta jornada o Togo venceu Essuatíni por 2-0.

Na sexta e derradeira jornada, Cabo Verde desloca-se ao Togo, enquanto o Burkina Faso recebe Essuatíni em Setembro de 2023.

Vozinha, guarda-redes de Cabo Verde. © Pierre René-Worms/RFI

Moçambique venceu e está a um ponto do apuramento

Os ‘Mambas’ precisavam de um triunfo para estar cada vez mais perto do CAN que vai decorrer em 2024.

Ainda na primeira parte, Moçambique vai abrir o marcador com um tento apontado aos 43 minutos pelo avançado Geny Catamo. No intervalo os moçambicanos venciam por 0-1 no Estádio Huye, em Butare, no Ruanda.

Na segunda parte os ‘Mambas’ conseguiram manter a vantagem e até ampliar o resultado com um tento aos 90+4 minutos do médio Clésio Baúque.

Moçambique venceu por 0-2 frente ao Ruanda e ocupa o segundo lugar com sete pontos, atrás do Senegal com 13 pontos. Os senegaleses derrotaram o Benim por 0-2.

De notar que o Benim ocupa o terceiro lugar com cinco pontos, após ter recuperado três pontos por decisão da CAF - Confederação Africana de Futebol - que deu vitória ao Benim frente ao Ruanda por 3-0, visto que os ruandeses tinham utilizado um jogador de maneira indevida.

O Ruanda está no último lugar com apenas dois pontos e já está eliminado da corrida ao CAN’2023.

Na derradeira jornada, os ‘Mambas’ recebem o Benim, enquanto o Senegal acolhe o Ruanda.

Selecção Moçambicana de futebol. © Pierre René-Worms/RFI

Guiné-Bissau apurada, Angola a um passo

Os ‘Djurtus’ venceram por 0-1 a selecção de São Tomé e Príncipe na passada quarta-feira 14 de Junho, e apuraram-se para o CAN visto que neste domingo, a Nigéria venceu por 3-2 a Serra Leoa.

Na tabela classificativa, após cinco jornadas, os nigerianos lideram com 12 pontos, à frente dos guineenses com dez, da Serra Leoa com cinco e de São Tomé e Príncipe com apenas um ponto.

Pela quarta vez consecutiva, a Guiné-Bissau está apurada para o Campeonato Africano das Nações.

Quanto à Selecção angolana venceu por 1-2 no jogo frente à República Centro-Africana e ocupa o segundo lugar no Grupo E com oito pontos, atrás do Gana com nove, mas sobretudo à frente dos centro-africanos com sete, enquanto Madagáscar está eliminado com apenas dois pontos.

Neste domingo, os ganeses não foram além de um empate sem golos frente aos malgastes e terão de vencer ou empatar frente à República Centro-Africana na derradeira jornada em Setembro, enquanto os ‘Palancas Negras’ acolhem Madagáscar, em jogo a contar para o apuramento para a fase final do CAN’2023 que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim.

Os Djurtus. CAN 2022. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

