Futebol: Senegal derrotou Brasil em Portugal

A Selecção senegalesa de futebol acabou por derrotar por 4-2 a homóloga brasileira no Estádio José Alvalade em Lisboa, a capital portuguesa.

A época futebolística terminou na Europa com jogos das selecções nacionais. O Brasil para fechar esta temporada 2022/2023 marcou encontro com duas selecções africanas: a Guiné Conacri e o Senegal.

Brasil caiu perante o Senegal

Os brasileiros, após um triunfo por 4-1 frente à Guiné Conacri em Barcelona em Espanha, defrontaram o Senegal em território português, no Estádio José Alvalade.

A ‘Canarinha’ entrou melhor num encontro em que o Senegal chegou com apenas 72 horas de descanso após o empate a uma bola frente ao Benim num jogo a contar para o apuramento para o CAN 2023 que vai decorrer na Costa do Marfim e para o qual os senegaleses já estão apurados.

Os brasileiros abriram rapidamente o marcador com um tento apontado aos 11 minutos de jogo pelo médio Lucas Paquetá, que actua no West Ham na Inglaterra.

Os ‘Leões da Teranga (ndr: Hospitalidade)’ reagiram e empataram aos 22 minutos com um tento do avançado Habib Diallo, que joga no Estrasburgo em França.

No intervalo, o empate a uma bola permanecia entre as duas equipas.

Sadio Mané, a estrela africana

Na segunda parte o jogo continuou a ser equilibrado, mas a selecção rapidamente passou para a frente do marcador.

Aos 52 minutos, o defesa brasileiro do Paris Saint-Germain, Marquinhos, marcou na própria baliza, isto antes do avançado senegalês do Bayern Munique, Sadio Mané, ampliar o resultado para 3-1 aos 55 minutos de jogo.

O resultado vai voltar a mexer aos 58 minutos. O defesa parisiense, que tinha marcado na própria baliza, redimiu-se e reduziu o marcador para os brasileiros 3-2.

O treinador interino brasileiro, Ramon Menezes, ainda tentou mudar algumas peças dentro das quatro linhas para chegar ao empate, mas não foi suficiente. O Brasil não conseguiu empatar e até sofreu um quarto golo novamente apontado por Sadio Mané, a estrela da selecção senegalesa de futebol.

O Senegal venceu por 4-2 o Brasil, um triunfo prestigioso para a selecção africana. De referir ainda que a Federação Senegalesa de futebol conquistou recentemente o CAN de seniores, o CHAN de seniores, o CAN Sub-20, o CAN de futebol de praia, e o CAN Sub-17.

Apesar dos triunfos, Aliou Cissé, seleccionador da equipa sénior do Senegal, afirmou que é preciso ter humildade:

“O equilíbrio é muito frágil. Quando está tudo bem aí é que temos de estar ainda mais atentos, em que temos de ter mais cuidado. Eu tenho um grupo cheio de humildade, jogadores que se colocam em causa, como eu também me coloco sempre. Nunca dissemos que somos os melhores apesar de tudo o que fizemos durante estes últimos 8 anos. Somos o número 1 no continente africano, somos campeões africanos. E agora com o triunfo que acabámos de angariar, isto reforça ainda mais a nossa confiança e dá ainda mais sentido ao nosso trabalho. Mas como digo, a nossa regra é trabalhar muito com uma grande dose de humildade”, frisou Aliou Cissé em declarações recolhidas por Thomas de Saint Leger.

Aliou Cissé, seleccionador do Senegal 21-06-2023

O próximo jogo da Selecção Senegalesa será a 3 de Setembro de 2023 frente ao Ruanda na sexta e derradeira jornada da fase de grupos de qualificação para o CAN’2023 que vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim.

No Grupo L, o Senegal lidera com 13 pontos, à frente de Moçambique com sete, do Benim com cinco e do Ruanda com apenas dois pontos. Os dois primeiros apuram-se para o CAN, o que significa que os ‘Mambas’ terão pelo menos de empatar em casa frente ao Benim na última jornada para alcançar o apuramento.

Quanto ao Brasil espera em breve pelo seu seleccionador que poderá vir a ser o italiano Carlo Ancelotti, que por enquanto ainda comanda os espanhóis do Real Madrid.

Festejos dos jogadores senegaleses. © AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

