Al-Sissi, egípcios falam “na pior década da história moderna”

Egipto

Há dez anos, a 03 de Julho de 2013, o primeiro presidente democraticamente eleito no Egipto foi deposto por um golpe de estado militar. Mohamed Morsi, estava no poder há apenas um ano. Sucedeu-lhe Abdel Fattah al Sissi, que numa década modificou a Constituição para reprimir liberdades e aniquilar a oposição. Dez anos após a chegada de Abdel Fattah al-Sissi ao poder, os egípcios falam “na pior década da história moderna”.

Publicidade Continuar a ler

As denúncias são muitas: opositores, activistas, advogados detidos pelas suas opiniões, acusações de terrorismo por vídeos nas redes sociais… um sistema judicial labiríntico que não responde a ninguém. Uma população que vive no medo de ser detida. As ong’s de defesa dos direitos humanos denunciam, pelo menos, 60.000 presos políticos.

Os Estados Unidos acusam o Egipto de ser um dos países que mais recorre à pena de morte no mundo, violando os direitos humanos em todos os domínios, da liberdade de expressão aos direitos LGBTQI+.

Antes, multiplicavam-se as greves. Actualmente, não há manifestações. Da mesma forma que acabaram os jornais da oposição. Segundo organizações não-governamentais, “562 sites” de informação ou associação e de partidos foram bloqueados no Egipto. A censura alarga-se igualmente ao rap ou música electrónica, a preferida dos jovens, considerada “contrária aos valores da família”.

Abdel Fattah al-Sissi chegou ao poder como o salvador da pátria perante a Irmandade Muçulmana, na pessoa de Mohamed Morsi. Na altura em que chega ao poder, vários foram os atentados no país, o que fez com que a população escolhesse “a segurança em detrimento da liberdade”, sublinhou Mohamed Lotfi, director da ong Comissão Egípcia para os Direitos e Liberdades.

“O país funciona, desde há 10 anos, sem nenhuma força de governação local. O Governo utiliza as detenções como principal meio de governação. Toda a população se encontra sequestrada. Qualquer um pode ser preso. Uma vez preso, não há processo legal e não sabem quando serão libertados”, acrescenta Hossam Bahga, director da Iniciativa Egípcia para os Direitos Individuais.

Um país gerido com base no medo, com as ong’s de defesa dos direitos humanos a denunciarem mais de 60.000 presos políticos. As autoridades desmentem.

A um ano das eleições presidenciais, Abdel Fattah al-Sissi conta concorrer a um terceiro mandato e a esse propósito decidiu lançar um grande diálogo nacional. “Na verdade, não passa de um monólogo”, denuncia Mohamed Lotfi, director da ong Comissão Egípcia para os Direitos e Liberdades.

A crise económica que o país atravessa tem contribuído para o aumento ligeiro da contestação. O Egipto enfrenta uma inflação galopante de 33% em menos de um ano. Mais de um terço dos 105 milhões de habitantes vive no limiar da pobreza.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro