Senegal: Ousmane Sonko apela a "manifestações massivas"

O opositor senegalês Ousmane Sonko, condenado a dois anos de prisão, apelou os conterrâneos a se manifestarem “para enfrentarem o regime de Macky Sall”. O presidente senegales deve, esta noite, anunciar se é candidato a um terceiro mandato presidencial.

Ousmane Sonko cerra fileiras contra Macky Sall. Na véspera do discurso presidencial, o opositor apelou a “manifestações massivas”: “Devemos sair às ruas para enfrentar o regime de Macky Sall e dizer-lhe que a escolha dos próximos candidatos presidenciais não é dele”, sublinhou numa intervenção nas redes sociais.

Ousmane Sonko foi condenado, no início do mês de Junho, a uma pena de prisão efectiva de dois anos por corrupção de menor. Facto que o afasta da corrida às eleições presidenciais de 2024. Esta condenação, acabou por originar tumultos graves no país, com a morte de 16 pessoas segundo as autoridades, 24 de acordo com a Amnistia Internacional e 30 segundo a oposição.

Sonko não se cansa de alertar para um complot organizado pelo poder de forma a o afastar das presidenciais de Fevereiro do próximo ano. Dacar refuta estas acusações.

Macky Sall foi eleito pela primeira vez presidente do Senegal em 2012 e reeleito em 2019. Em 2016, procedeu à revisão da Constituição fixando a impossibilidade do exercício de mais de dois mandatos presidenciais sucessivos. Os seus apoiantes apresentam-no como candidato a 2024, argumentando que a revisão constitucional colocou os contadores a zero.

Sonko sublinha que se Macky Sall se apresentar a um terceiro mandato corre o risco que “toda a população senegalesa se levante para o enfrentar”.

Pelas 20h00 locais desta segunda-feira, 03 de Julho de 2023, Macky Sall deverá dissipar as dúvidas existentes em relação à sua possível candidatura a um terceiro mandato presidencial.

