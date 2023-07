Basquetebol: Cabo Verde vai terminar no último lugar no Mundial?

Basquetebol

A FIBA, a Federação Internacional de Basquetebol, publicou há poucos dias uma classificação: as ‘Power Rankings’. É uma classificação baseada numa avaliação de cada equipa, isto antes do Mundial que vai decorrer em Agosto. Nessa avaliação, Cabo Verde ocupa o 32° e último lugar, Angola está no 29° e o Brasil na 10ª posição.

No seu ‘site’, a FIBA afirma que isto é apenas uma avaliação e que não significa nada do que vai ocorrer dentro das quatro linhas durante o Campeonato do Mundo que vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro.

No entanto esta classificação existe e Cabo Verde figura no 32° e último lugar desta futura previsão.

A análise de Cabo Verde é curta: primeira participação e 64° lugar no ranking mundial. Para a FIBA, Cabo Verde realizou uma proeza, tornando-se no país mais pequeno a participar no Mundial, batendo o recorde de Montenegro em 2019, com uma população avaliada em meio milhão de habitantes. Segundo a análise, a equipa vai ter como líderes Ivan Almeida e Edy Tavares.

A frase final dá, no entanto, uma atenção particular à Selecção cabo-verdiana: “Cuidado com Cabo Verde apesar desse 32° lugar”.

Angola no 29° lugar?

A análise da FIBA começou com uma frase estranha: “Para ser honesto, este lugar é severo”. A partir daí, e apesar do lugar, só constam elogios para os angolanos com destaque para o facto de cinco dos oito últimos sucessos terem sido adquiridos com mais de dez pontos de vantagem.

Então que valor dar a esta classificação?

O Sudão do Sul é a melhor selecção africana, ocupando o 24° lugar, isto apesar da primeira participação, como os cabo-verdianos, e do 62° lugar no ranking mundial, isto é, apenas dois lugares à frente de Cabo Verde.

Para justificar esta escolha, a FIBA dá como o exemplo o facto de, durante as qualificações, o Sudão do Sul ter um balanço de 11 triunfos e apenas uma derrota.

A melhor selecção lusófona? O Brasil…

A Selecção brasileira ocupa o 10° lugar, sendo que os brasileiros participam pela 19ª vez no mundial… em 19 edições, e que estão na 13ª posição no ranking mundial. A mistura de jogadores experientes e de jovens talentos oferece este lugar no Top-10 segundo a análise da FIBA.

Os três primeiros lugares são ocupados pela França, 3°, pela Espanha, 2°, e pelos Estados Unidos, 1°.

De notar que a França não vai poder contar com a nova estrela do basquetebol francês, Victor Wembanyama, que foi escolhido pelos San Antonio Spurs no Draft 2023.

Quanto aos Estados Unidos, que venceram a prova nos Jogos Olímpicos em Tóquio no Japão em 2021, são os grandes favoritos, sendo a Nação com o maior número de triunfos - 1954, 1986, 1994, 2010 e 2014 -.

Recorde-se os grupos dos lusófonos:

Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália.

Grupo F: Eslovénia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela.

Grupo G: Irão, Espanha, Costa do Marfim e Brasil.

De referir ainda que no fim do artigo e da análise da FIBA, há o seguinte comentário: “Estas ‘Power Rankings’ são completamente subjectivas e não são baseadas em nenhuma classificação. Todos os comentários são das responsabilidades do seu autor”.

