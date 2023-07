Macky Sall não é candidato a um 3° mandato nas presidenciais de 2024 no Senegal

Senegal

Depois de meses de suspense, o Presidente Macky Sall dirigiu-se à Nação e anunciou ontem que não é candidato a um terceiro mandato, nas presidenciais do ano que vem. Este anúncio surge num contexto de grande tensão, depois do seu principal opositor Ousmane Sonko ter apelado os senegaleses a ir manifestar. Ousmane Sonko, recorde-se, foi condenado a dois anos de prisão no mês passado, o que provocou confrontos com um balanço oficial de pelo menos 16 mortos.

Numa altura em que os seus opositores lhe atribuíam a intenção de brigar um terceiro mandato, uma hipótese plausível em virtude de uma alteração da Constituição em 2016 que, segundo os seus apoiantes, colocava os contadores a zero, o Presidente Macky Sall contrariou os prognósticos que alimentavam a crónica nestes últimos tempos no Senegal.

"Caros compatriotas, a minha decisão resultante de uma longa reflexão é de não ser candidato à próxima eleição do 25 de Fevereiro de 2024 e isto apesar de a Constituição me dar o direito de o ser", começou por dizer o Presidente."Sei que esta decisão vai surpreender todos aqueles -que são numerosos- cuja admiração, confiança e fidelidade sincera eu conheço. Ela vai surpreender também aqueles que gostariam de me ver continuar a guiar a construção do Senegal", acrescentou.

Contudo,"o Senegal ultrapassa a minha pessoa e está repleto de líderes com capacidade para empurrar o país rumo ao desenvolvimento. Especulou-se e fizeram-se tantos comentários sobre a minha candidatura nestas eleições, todavia nunca quis ser refém desta pressão permanente de falar antes da hora, porque as minhas prioridades prendiam-se acima de tudo com a gestão de um país, de uma equipa governativa coerente, empenhada na acção a favor do desenvolvimento, sobretudo num contexto socioeconómico difícil e incerto", disse ainda o chefe de Estado senegalês.

Presidente Macky Sall com tradução de Miguel Martins

"Tenho uma clara consciência e memória do que eu disse, escrevi e repeti, aqui e noutros lugares, ou seja, que o mandato de 2019 era o meu segundo e último mandato", sublinhou Macky Sall ao acrescentar que tem "um código de honra e um sentido da responsabilidade histórica que o obrigam a preservar a sua dignidade e palavra".

Durante este discurso, o Presidente não deixou igualmente de condenar os actos de violência ocorridos no mês passado, depois da condenação a dois anos de prisão do seu principal adversário, Ousmane Sonko, num caso de agressão sexual. Segundo dados oficiais, estes confrontos provocaram 16 mortos, a Amnistia Internacional contabilizando 24 óbitos e a oposição uns 30.

"O objectivo funesto dos instigadores, autores e cúmplices desta violência inacreditável era claro: disseminar o terror, paralisar o país e desestabilizá-lo", considerou Macky Sall para quem isto representa "um autêntico crime organizado contra a nação senegalês, contra o Estado, contra a República e as suas instituições".

Sonko que se encontra retido em regime de residência vigiada desde 28 de Maio, tem clamado a sua inocência e acusado o poder de pretender afastá-lo da corrida às presidenciais. Na eventualidade de ter que cumprir uma pena de prisão, ele torna-se na prática inelegível.

Ainda antes do discurso do Presidente, o seu principal adversário que goza de uma forte popularidade nas franjas mais jovens da população, apelou os senegaleses a sair "massivamente" para a rua e a operar um "sobressalto nacional", quer Macky Sall confirmasse ou não a sua candidatura.

Uma decisão saudada a nível nacional e internacional

Apesar da desconfiança do opositor Ousmane Sonko, a decisão do Presidente senegalês de não brigar um terceiro mandato foi globalmente acolhida com satisfação e algum alívio à luz dos acontecimentos das últimas semanas.

Khalifa Sall, antigo autarca da capital e presidente do movimento 'Taxawu Senegal' na oposição, considerou que Macky Sall "acaba de tomar uma boa decisão". No mesmo sentido, Mary Teuw Niane, presidente do partido MTN, outro opositor que se tinha pronunciado abertamente contra um terceiro mandato de Macky Sall, disse "tomar nota do respeito da ética e da palavra dada", referindo-se indirectamente à promessa feita por Macky Sall em 2019 de que não seria candidato a um terceiro mandato.

"Macky Sall não é um herói. Ao anunciar que não seria candidato, ele submete-se ao que deveria ter feito desde 2019. Isso ter-nos-ia poupado tantas vidas humanas e tudo o que vivemos. Ele ouviu a razão ao conformar-se à Constituição", considerou por seu turno Aminata Touré, sua ex-primeira-ministra que entretanto passou para a oposição. Ao comentar igualmente que "se evita o incêndio", Mamadou Mbodj, coordenador da plataforma F24 contra um terceiro mandato, lamentou que Macky Sall "não assuma a responsabilidade do seu regime pelas mortes por bala durante as manifestações de Junho".

Também na óptica de Henri Labery, politologo de origem guineense baseado em Dacar, o Presidente senegalês tomou a decisão certa, mas ele poderia tê-la anunciado mais cedo. "Não se esperava que ele realmente tivesse a coragem de fazer isso, mas foi uma decisão de bom senso. Só que poderia tê-lo feito mais cedo, evitando tudo quanto de sangue derramado, prisões e autoritarismo ele fez durante todos estes anos", considera o estudioso.

Henri Labery, politólogo de origem guineense baseado em Dacar

A nível externo, a decisão de Macky Sall não deixou igualmente de ser saudada. O secretário-geral da ONU, nomeadamente, deu conta da suae considerou que a decisão do Presidente senegalês. Paris também considerou que. No mesmo sentido, o chefe de Estado guineense e Presidente em exercício da CEDEAO disse saudar

Nesta senda, Henri Labery julga que o Presidente senegalês "deve ter sido aconselhado pelos seus pares europeus e ocidentais porque indubitavelmente aqui a situação estava péssima. Se ontem ele tivesse confirmado a sua primeira posição de ser candidato a esta hora, não se sabe o que seria do país".

Convicto de que a opção tomada por Macky Sall pode contribuir para serenar os ânimos, o politólogo julga que outros gestos em direcção da oposição podem apaziguar ainda mais o clima político.

"Resta saber se o Sonko será detido ou não. Por enquanto, está em residência vigiada em sua própria casa. Isso é um factor que também pode contar, porque já quando ele foi condenado, houve uma reacção popular sangrenta e violenta. Se vão prendê-lo, não sei o que é que poderá acontecer. Talvez ele (Macky Sall) vá ter a nobreza de agraciar toda esta gente que ele mandou prender, pelo seu amor-próprio, a sua hombridade", comenta Henri Labery para quem "estamos numa fase já mais calma".

