Futebol: Egipto e Marrocos apuraram-se para os Jogos Olímpicos em Paris-2024

Egipto e Marrocos são os dois primeiros países africanos apurados para o torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Dois dos três lugares disponíveis para o continente africano para os JO-2024 já foram preenchidos por Egipto e Marrocos após as meias-finais do CAN Sub-23 que decorre em território marroquino.

Marrocos após grandes penalidades

A Selecção marroquina terminou no primeiro lugar no Grupo A com três triunfos em três jogos e tinha pela frente o Mali que acabou no segundo lugar no Grupo B com seis pontos, contando com dois triunfos e uma derrota.

O encontro entre as duas nações acabou por ser equilibrado. Marrocos abriu o marcador por Zakaria El Ouahdi aos 14 minutos, na primeira parte, enquanto Mamady Diambou empatou na segunda parte aos 66 minutos. O jogo seguiu para o prolongamento onde houve mais dois golos: Amani El Ouazzani aos 11 minutos para os marroquinos e Issoufi Maiga aos 116 minutos para os malianos.

A partida foi decidida na marcação das grandes penalidades, após o empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, e nesse exercício a selecção marroquino venceu por 4-3.

Recorde-se que na fase de grupos, os marroquinos venceram a Guiné Conacri por 2-1, derrotaram o Gana por 5-1, e levaram a melhor perante o Congo por 1-0.

Egipto sem problemas nas meias

Na final, Marrocos vai defrontar o Egipto. Os egípcios, que terminaram no primeiro lugar no Grupo B com sete pontos, contando com dois triunfos e um empate, mediram forças com a Guiné Conacri, que acabou no segundo lugar no grupo A com quatro pontos, contando com um triunfo, um empate e uma derrota.

O Egipto venceu por 1-0 sem grandes problemas, aliás o primeiro e único golo foi apontado aos 8 minutos por Mohamed Shehata.

Recorde-se que na fase de grupos, os egípcios venceram o Mali por 1-0 e derrotaram o Gabão por 2-0, e também empataram sem golos frente ao Níger.

O Egipto e Marrocos vão medir forças na final do CAN Sub-23 a 8 de Julho em Rabat em território marroquino, e estão apurados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Quanto aos dois países eliminados nas meias-finais, Mali e Guiné Conacri, vão lutar pelo terceiro posto, lugar que dá então acesso às Olimpíadas, isto a 7 de Julho em Tânger, em território marroquino onde decorre o Campeonato Africano das Nações Sub-23 da CAF - Confederação Africana de Futebol.

CAN Sub-23. © Courtesy of CAF

